El exlegislador nacional del radicalismo, Ricardo Alfonsín, analizó en la noche de este jueves la interna de la Unión Cívica Radical (UCR) y precisó que “cuesta reconocer al Partido”. Además remarcó que “es grave la situación de la Argentina” porque “no hay plata” y por eso se debe “redistribuir el esfuerzo en base a criterios morales”.

“Es absolutamente imprescindible la búsqueda de un nuevo radicalismo, cuesta reconocer al radicalismo en estos últimos cuatro años. Las cosas que ha venido haciendo el Partido, no son propias de la Unión Cívica Radical (UCR) y me preocupa también que lo que vaya a hacer hacia el futuro sea también impropio de la UCR”, aseguró Alfonsín entrevistado en la señal C5N.

“Gracias a Dios he escuchado a Gerardo Morales y a los gobernadores de Mendoza y Corrientes diciendo que la UCR no tiene que hacer oposicionismo, no tiene que poner palos en la rueda, no tiene que decir no a todo. En la vida y en la política pocas cosas son tan nocivas y peligrosas como negar la realidad. La situación es muy grave”.

En tanto, agregó que “desde la actual oposición se quiere negar la gravedad de la situación actual porque se tienen que hacer responsables. Veía al diputado Luciano Laspina decir que la situación grave, es inconsistente con la transición normal que se realizó. Recordemos lo que decían en 2015 sobre la herencia y la transición que decían, era asintomática”.

“La situación es grave, no hay que mentirle a la sociedad. No hay plata y cuando eso pasa hay que hacer esfuerzos. Esta vez el esfuerzo tiene que ser distribuido de otra manera. A mí, me gustaría ver al radicalismo argumentando y explicando las razones, ya no ideológicas sino morales sobre por qué no pueden seguir haciendo esfuerzo los que vinieron haciendo esfuerzo estos 4 años”.

En el mismo sentido, el dirigente radical afirmó que “hay que pagar entre enero y marzo 7000 millones de dólares de deuda pública y deuda privada, alrededor de 6 mil millones que tienen que salir también del Estado. Las reservas son 15.000 millones de dólares, no hay plata. Nadie produjo esto con intención pero no se hicieron las cosas que había que hacer y estamos en una situación delicada. No hay plata y no hay reservas porque con la timba financiera se fugaron millones”.

En referencia a su encuentro con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, Alfonsín precisó que “lo había visto cuando aún no era candidato. Coincidimos en muchas cosas. Lo que veo es que hasta a los dirigentes de Cambiemos les parece natural que yo no dialogue con nadie. ¿Dónde se ha visto eso?”.

Por otro lado, aseguró que está “dispuesto a dar la batalla por la conducción de la UCR y si tengo que morir, muero con las botas puestas. El radicalismo no sólo es quienes están sentados en las bancas. Hay muchos radicales que siguen pensando de manera diferente”. Y agregó que “necesitamos recuperar a vocación de poder para trabajar por determinadas ideas. La cuestión relativa se ha transformado en incidental”.

Fuente: El Intransigente