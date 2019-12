El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, declaró que con la ley ómnibus que comenzó a debatirse ayer en la Cámara Baja el gobierno nacional busca “disfrazar un ajuste que le dé una recaudación por el 2 por ciento del PBI para ir a negociar” con el Fondo Monetario Internacional (FMI).­

“Lo que pasa es que tienen que decirlo y no disfrazarlo. Con este ajuste, deberá ir a negociar con el FMI”, sostuvo el diputado.­

El jefe de los diputados de Cambiemos consideró que “volver a un régimen de excepcionalidad trae imprevisión”, y advirtió que “las consecuencias son malas”.­

“El Presidente nos pidió hace ocho días consenso en este Congreso, lo cual nos pareció bueno porque nosotros tenemos predisposición, pero nos encontramos el martes con que la ley tiene en el artículo 1° donde hay delegación de facultades más grandes que en 2002”, agregó.­

Negri consideró, además, que “para no perjudicar a los jubilados deben dejar la fórmula que está o proponer otra en reemplazo, lo que no pueden hacer es suspender todo y llevarse la facultad de aumentarles o no”.­

“Les dicen a los jubilados que les darán un aumento en enero y febrero de 5.000 pesos, nominal, pero a los que cobran la mínima. Eso es medio punto del PBI, es un ajustazo para atrás. ¡Digan que quieren ahorrar sobre los jubilados!”, añadió.­

Respecto de las retenciones al campo, consideró que “van sobre el campo, nuevamente con el fin de buscar recaudación”.­

Negri señaló, no obstante, que apoyarán la prórroga a deudas de las pymes, las bajas de aportes patronales, las prórrogas de las emergencias sanitarias y social, que vencen el 31 de diciembre.­

“Lo que no se puede es venir a las atropelladas. En cuatro años no nos dieron quórum para nada, ni para los cumpleaños. Estamos dispuestos a colaborar, pero sobre la base de un diálogo sincero, no sobre la base del atropello”, añadió.­

“Así fue durante los cuatro años en que nosotros éramos minoría y después venían ellos”, agregó.­

Fuente: La Prensa